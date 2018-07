Wetter : Brand in Fichtenwalde gelöscht - Feuerwehr abgezogen

von dpa

30. Juli 2018, 12:50 Uhr

Nach dem tagelangen Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam hat sich die Lage normalisiert. Die Feuerwehr habe auf dem Gelände in Beelitz-Fichtenwalde noch einmal ausgiebig Löschwasser verspritzt und sei dann gestern Abend abgezogen, teilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg heute mit. Vier private Waldbesitzer sollen bis Mittwoch eine Brandwache aufrechterhalten. Was den Brand auslöste, ist weiterhin unklar. Er hatte am Freitag Autobahnsperrungen und massive Staus zur Folge.