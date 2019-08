Computer : Branche feiert Gamescom-Auftakt

von dpa

19. August 2019, 20:40 Uhr

Mit einem Abend voller Spiele-Neuheiten und rund 1500 Fans hat die Gamescom in Köln am Abend auf der «Opening Night Live» ihren Auftakt zelebriert. Offiziell eröffnet wird die Computer- und Videospielmesse morgen im Beisein unter anderem von Verkehrs und Digital-Minister Andreas Scheuer. Doch zuvor führte am Montag erstmals der in der Branche auch durch seine Game Awards bekannte Produzent Geoff Keighley durch eine bunte Unterhaltungs-Show. Jedes Jahr zieht die Gamescom Hunderttausende Gamer nach Köln.