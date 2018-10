Parteien : Bouffier: Wer in Hessen nicht CDU wählt, bekommt linke Mehrheit

von dpa

21. Oktober 2018, 20:47 Uhr

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier haben vor einer möglichen grün-rot-roten Mehrheit bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag gewarnt. Wer jetzt der CDU die Stimme verweigere, der wache mit einer linken Mehrheit auf, sagte Bouffier nach einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands in Berlin. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass die CDU in Hessen bis zum 28. Oktober noch viele unentschlossene Wähler für sich gewinnen werde. Merkel sagte, es gehe darum, dass es keine linken Experimente gebe, sondern eine stabile Regierung in bewegten Zeiten in der ganzen Welt.