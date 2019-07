EU : Boris Johnson voraussichtlich neuer Premier

von dpa

23. Juli 2019, 06:02 Uhr

Yeti statt Maybot: Der umstrittene Tory-Politiker Boris Johnson wird nach jüngsten Umfragen der neue Premierminister Großbritanniens. Johnson gilt schon lange als haushoher Favorit für die Nachfolge von Theresa May. Seinem Konkurrenten, Außenminister Jeremy Hunt, werden kaum Chancen eingeräumt. Die Konservative Partei wird den Namen des neuen Tory- und Regierungschefs heute Mittag in London verkünden. Wird Johnsons Wahl bestätigt, hätte das großen Einfluss auf den EU-Austritt. Der Brexit-Hardliner will den Austritt zum 31. Oktober, notfalls auch ohne Abkommen.