Kriminalität : Bordell mit Buttersäure angegriffen - Frau verletzt

von dpa

08. Juli 2018, 03:52 Uhr

Bei einem Buttersäure-Angriff auf ein Bordell im Saarland ist eine Frau verletzt worden. «Ein Unbekannter warf am Abend ein Gefäß mit der Flüssigkeit in den Eingangsbereich», sagte ein Sprecher der Polizei. Die Straße vor dem Bordell in Saarlouis wurde abgesperrt. Spezialkräfte der Feuerwehr rückten an und entsorgten die übelriechende Flüssigkeit. Sanitäter kümmerten sich um die verletzte Frau. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur. Buttersäure riecht nach Erbrochenem und reizt Augen und Atemwege.