Notfälle : Bologna: Zwei Tote und viele Verletzte nach Lkw-Explosion

von dpa

06. August 2018, 18:28 Uhr

Bei einer Explosion eines Tankwagens auf der Autobahn im italienischen Bologna sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. «Es gibt mehr als 60 Verletzte», twitterte Italiens Vize-Regierungschef Di Maio. Einige Menschen seien schwer verletzt worden. Auf einem Video zeigte die Polizei den Ablauf der Ereignisse: Darauf ist deutlich zu sehen, dass der Tanklaster in einen Lastwagen am Ende eines Staus auffährt. Sofort steigen Flammen und dunkler Rauch auf, es gibt es eine noch heftigere Explosion. Trümmerteile setzten andere Autos in Brand, die auch explodierten.