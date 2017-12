Musik : Blumenmeer zum ersten Todestag von George Michael

von dpa

Zahlreiche Fans haben zum ersten Todestag des britischen Popmusikers George Michaelfür ein Blumenmeer vor dessen Anwesen in Goring-on-Thames gesorgt. Auch Kerzen, Karten mit emotionalen Botschaften, Schallplatten und eine Gitarre brachten die Fans zum Gedenken an den Künstler mit. Michael starb am ersten Weihnachtstag 2016 mit nur 53 Jahren laut Obduktion an einem Herzleiden. Sein Freund hatte ihn leblos in dem Haus in der Grafschaft Oxfordshire westlich von London gefunden. Der Popstar verkaufte fast 100 Millionen Alben.