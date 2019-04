Luftverkehr : «Bild»: Verkehrsministerium will Klarheit über BER-Eröffnung

von dpa

13. April 2019, 00:50 Uhr

Das Verkehrsministerium will laut «Bild»-Zeitung schnell Klarheit über den Eröffnungstermin für den Berliner Flughafen BER. Verkehrsstaatssekretär Michael Güntner habe einen Brief an Flughafen-Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup geschickt. Darin werde Lütke Daldrup zu einer verbindlichen Stellungnahme bis zum 17. April 2019» aufgefordert, ob er sicherstellen könne, dass der Eröffnungstermin Oktober 2020 eingehalten werde. Gestern berichtete der «Tagesspiegel», der Termin sei in einem TÜV-Bericht als stark gefährdet bezeichnet worden. Lütke Daldrup widersprach.