Luftverkehr : Bieterfrist für die insolvente Air Berlin endet

Einen Monat nach dem Insolvenzantrag endet bei Air Berlin heute die Frist für Angebote der Kaufinteressenten. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft verhandelt seit Wochen mit der Lufthansa und weiteren Interessenten über den Verkauf von Unternehmensteilen. Eine Entscheidung soll am 25. September fallen, also am Tag nach der Bundestagswahl. Die Gewerkschaft Verdi verlangt, dass transparent gemacht wird, welche Angebote es gibt, wie seriös sie sind und ob sie tragfähige Lösungen ermöglichen. Über 8000 Beschäftigte bangen um ihre Arbeitsplätze.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 01:29 Uhr