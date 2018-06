Prozesse : BGH verkündet Urteil zu Einschnitten bei Lebensversicherung

von dpa

27. Juni 2018, 04:56 Uhr

Der Bundesgerichtshof urteilt heute über eine Klage von Verbraucherschützern, die mehr Geld für ausscheidende Kunden von Lebensversicherungen erstreiten wollen. Es geht um die Beteiligung an den sogenannten Bewertungsreserven. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um Gewinne, die Versicherer erwirtschaften, indem sie das Geld ihrer Kunden am Kapitalmarkt anlegen. Am Ende der Laufzeit steht den Versicherten ein Anteil an diesen Gewinnen zu. Weil die Branche wegen der niedrigen Zinsen in der Krise steckt, hat der Gesetzgeber aber den größten Teil dieser Ausschüttungen 2014 gedeckelt.