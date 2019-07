Leute : Beyoncé singt Titelsong von «König der Löwen»

von dpa

10. Juli 2019, 09:52 Uhr

Pop-Superstar Beyoncé hat ihre Single «Spirit» herausgebracht, den offiziellen Titelsong zum neuen Disney-Film «The Lion King», also «König der Löwen». Das verkündete Disney zur Weltpremiere im Dolby Theatre in Hollywood und postete auf Twitter einen Verweis auf das dazugehörige Album. «The Lion King: The Gift» soll am 19. Juli zum US-Kinostart erscheinen. In Deutschland feiert die computeranimierte Neuverfilmung des Zeichentrickfilms «Der König der Löwen» aus dem Jahr 1994 am 18. Juli Kino-Premiere.