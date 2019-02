Wohnen : Berlins Regierender Bürgermeister Müller gegen Enteignungen

von dpa

17. Februar 2019, 20:50 Uhr

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat Forderungen zurückgewiesen, private Wohnungsunternehmen zu enteignen. «Das ist nicht mein Weg und nicht meine Politik», sagte Müller der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Diskussionen wie diese helfen den Mieterinnen und Mietern jetzt überhaupt nicht», erklärte Müller. Angesichts der Mietenexplosion in Berlin will eine Initiative von April an Unterschriften für einen Volksentscheid sammeln. Ziel ist es, Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu «vergesellschaften».