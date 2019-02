Regierung : Berlin positioniert sich: Guaidó als Interimspräsident anerkannt

von dpa

04. Februar 2019, 14:21 Uhr

In Venezuela noch Oppositionsführer, im Ausland schon Staatschef: Der internationale Rückhalt für den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó wächst immer mehr. Nachdem das Ultimatum an Präsident Nicolás Maduro abgelaufen ist, haben Deutschland und eine ganze Reihe weiterer europäischer Länder Guaidó als rechtmäßigen Übergangsstaatschef Venezuelas anerkannt. Mehrere EU-Staaten hatten Maduro dazu aufgefordert, freie und faire Neuwahlen auszurufen. Der umstrittene Machthaber ließ die Frist am Wochenende aber verstreichen.