Demonstrationen : Berlin: Demo «gegen Hass und Rassismus im Bundestag» startet

Tausende Menschen haben sich am Brandenburger Tor versammelt, um - so das Motto - «gegen Hass und Rassismus im Bundestag» zu demonstrieren. Geplant ist ein Marsch durch das Regierungsviertel und eine Umrundung des Reichstags. Bei Reden am Brandenburger Tor sollen auch Holocaust-Überlebende zu Wort kommen. Anlass der Demonstration ist die erste Sitzung des neugewählten Bundestags am Dienstag und das Einziehen der AfD ins Parlament.