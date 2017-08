Terrorismus : Berlin-Attentäter Amri in Tunesien beerdigt

Der Berlin-Attentäter Anis Amri ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen gestern in seiner Heimat in Tunesien beigesetzt worden. Amri wurde im Beisein seiner Familie ohne traditionelle Zeremonie beerdigt, wie ein Sprecher der lokalen Polizeibehörde in der zentralen Provinz Kairouan sagte. Amri hatte am 19. Dezember einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gesteuert. Bei dem Terroranschlag starben 12 Menschen, fast 70 wurden verletzt.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 13:45 Uhr