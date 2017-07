Konflikte : Bericht: US-Langstreckenbomber nahe Nordkoreas Grenze

Deutliches Warnsignal an Nordkorea: Zwei US-Langstreckenbomber sind einem Bericht zufolge für ein gemeinsames Abschreckungsmanöver mit der südkoreanischen Luftwaffe in die Konfliktregion entsandt worden. Die beiden Überschallmaschinen seien bei der Übung bis an die Militärische Demarkationslinie zwischen den verfeindeten Nachbarstaaten herangeflogen. Das meldet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Der Einsatz ist demnach als Antwort auf die Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea zu sehen.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 06:09 Uhr