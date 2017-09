Justiz : Bericht: Thailands Ex-Ministerpräsidentin setzt sich nach London ab

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 09:49 Uhr

Thailands ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra kann gegen ihre Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis keine Berufung mehr einlegen. Mit der Veröffentlichung in der «Königlichen Gazette» des südostasiatischen Landes trat ein entsprechendes Gesetz in Kraft. Die 50-Jährige war am Mittwoch in Abwesenheit verurteilt worden. Zuvor setzte sie sich im vergangenen Monat ins Ausland ab. Der Militärregierung zufolge hält sie sich im Emirat Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Die Zeitung «Bangkok Post» berichtete, Yingluck lebe nun in London.