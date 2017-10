Migration : Bericht: Schnellerer Familiennachzug von Migranten aus Griechenland

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 08:40 Uhr

In Griechenland gestrandete Flüchtlinge können einem Medienbericht zufolge künftig schneller zu ihren Familien nach Deutschland kommen. Wie die «Neue Osnabrücker Zeitung» unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtet, sollen diese Migranten künftig wieder innerhalb von sechs Monaten einreisen können, wie es die Dublin-Verordnung vorsieht. Die Bundesregierung setze sich in enger Abstimmung mit Griechenland für bessere Rahmenbedingungen dort ein, damit die Überstellungen nach Deutschland «mittelfristig wieder in der vorgesehenen sechsmonatigen Frist stattfinden können».