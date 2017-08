Migration : Bericht: Migranten überweisen 4,2 Milliarden in Heimatländer

In Deutschland arbeitende Migranten haben im vergangenen Jahr nach einem Zeitungsbericht rund 4,2 MilliardenEuro an ihre Familien in den Herkunftsländern überwiesen. Das seien fast 700 Millionen Euro mehr als 2015 gewesen und so viel wie nieseit der Wiedervereinigung, schreibt die «Wirtschaftswoche» unter Berufung auf Daten der Bundesbank. Danach nehmen seit Jahreninsbesondere Überweisungen in osteuropäische EU-Mitgliedstaaten stark zu. Das mit Abstand meiste Geld schickten ausländische Arbeitnehmer nach wie vor in die Türkei.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 02:49 Uhr