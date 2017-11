Verteidigung : Bericht: Mehr Fälle von sexuellen Übergriffen bei Bundeswehr

von dpa

erstellt am 19.Nov.2017 | 11:16 Uhr

In der Bundeswehr werden deutlich mehr Fälle von sexueller Belästigung und Vergewaltigung gemeldet als früher. Das schreibt die «Bild am Sonntag». In diesem Jahr seien bis Mitte November elf Vorfälle angezeigt worden, bei denen Bundeswehrangehörige eine Kameradin oder einen Kameraden vergewaltigt oder dies versucht haben sollen. Im Gesamtjahr 2016 habe es nur fünf solcher Meldungen gegeben. Insgesamt seien bis Ende September 187 Verdachtsfälle von sexuellen Übergriffen gemeldet worden, nach 128 im Gesamtjahr 2016. Sie reichten von Berührungen bis zur Vergewaltigung.