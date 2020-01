Steuern : Bericht: Gutachten stützt Aktiensteuer-Pläne von Scholz

von dpa

30. Januar 2020, 00:50 Uhr

Die von Finanzminister Olaf Scholz geplante Steuer auf Aktienkäufe trifft einem Gutachten zufolge überwiegend große professionelle Investoren. Kleinanleger und Privathaushalte seien kaum betroffen, heißt es in einer Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, über das die «Rheinische Post» berichtet. Ein Großteil des Steueraufkommens in Deutschland würde von professionellen Investoren aus dem Ausland geleistet, erklären die Wissenschaftler demnach. Von Privathaushalten in Deutschland komme nur ein geringer Teil.