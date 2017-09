Kriminalität : Bericht: Fast 2500 Webseiten mit Kinderpornografie gelöscht

Nach Hinweisen an das Bundeskriminalamt sind einem Zeitungsbericht zufolge im Jahr 2016 fast 2500 Webseiten mit kinderpornografischen Inhalten im In- und Ausland gelöscht worden. Das gehe aus einem Bericht der Bundesregierung hervor, mit dem sich das Kabinett befassen soll und der der «Rhein Neckar Zeitung» vorliege. Knapp 40 Prozent der Fälle hätten Webseiten mit Providern in Deutschland betroffen. 70 Prozent dieser Inhalte seien spätestens zwei Tage nach Eingang der Hinweise beim BKA gelöscht worden. Nach einer Woche betrug die Löschquote 96 Prozent, wie es heißt.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 21:49 Uhr