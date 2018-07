Justiz : Bericht: Deutscher in Südtürkei festgenommen

von dpa

26. Juli 2018, 05:47 Uhr

In der Türkei ist nach Medienberichten ein Deutscher festgenommen worden. Dem Mann werde vorgeworfen, in sozialen Medien «Terrorpropaganda» betrieben zu haben, berichtete die Zeitung «Cumhuriyet». Er sei in seinem Haus in der südtürkischen Provinz Hatay festgenommen worden, nachdem er auf Facebook Werbung für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gemacht habe, heißt es in dem Bericht. Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. Das Auswärtige Amt konnte den Fall zunächst nicht bestätigen.