Migration : Bericht: Anerkennungsquote für Afghanen sinkt

Trotz der prekären Sicherheitslage in ihrem Land ist die Anerkennungsquote für Afghanen als Asylberechtigte oder Flüchtlinge in Deutschland von 55,8 Prozent im Jahr 2016 auf 44,1 Prozent im ersten Halbjahr 2017 gesunken. Das geht aus einer Statistik des Bundesamtes für Migration hervor, aus der die «Rheinische Post» zitiert. Allerdings stieg auch die Zahl der Fälle erheblich an: Während die Zahl der Entscheidungen 2013 bis 2015 jeweils unter 10 000 lag, traf die Behörde im Jahr 2016 rund 68 000 Entscheidungen über Anträge von Afghanen, wie es hieß.

erstellt am 18.Jul.2017 | 02:16 Uhr