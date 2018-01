Konflikte : Bericht: Afghanische Taliban bedrohen 70 Prozent des Landes

von dpa

31. Januar 2018, 07:10 Uhr

Die radikalislamischen Taliban bedrohen laut BBC rund 70 Prozent Afghanistans - bedeutend mehr als zuvor geschätzt. Im Herbst 2017 waren über mehrere Monate Daten gesammelt worden. Das Ergebnis: Die Islamisten haben die volle Kontrolle über 14 Bezirke und eine aktive Präsenz in weiteren 263 Bezirken. Damit leben rund 15 Millionen Afghanen - die Hälfte der Bevölkerung - in Gegenden, die entweder von den Taliban kontrolliert werden oder in denen die Taliban präsent sind und Angriffe verüben, berichtet die BBC.