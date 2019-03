Fußball : Beide Fan-Blöcke bleiben beim Anstoß des Montagsspiels leer

von dpa

11. März 2019, 20:41 Uhr

Aus Protest gegen Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga sind bei der abschließenden Begegnung des 25. Spieltags zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt beide Fan-Blöcke beim Anpfiff leer geblieben. Die Fan-Gruppen der Vereine hatten dies im Vorfeld angekündigt. Die Frankfurter Fans wollten erst zur zweiten Halbzeit in ihren Block kommen, die Düsseldorfer Anhänger haben einen Protest für die ersten 15:30 Minuten im Mittelsektor der Südtribüne angekündigt. Beim Einlaufen der Mannschaften spielte die Stadionregie «I Don't Like Mondays» von «The Boomtown Rats».