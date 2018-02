Wahlen : Bei Landtagswahl in Tirol ÖVP deutlicher Sieger

von dpa

26. Februar 2018, 04:00 Uhr

In Österreich bleibt die konservative ÖVP auf Erfolgskurs. Bei der Landtagswahl in Tirol legte die Partei laut vorläufigem Endergebnis deutlich um 4,9 Punkte auf 44,3 Prozent zu. Das konservativ geprägte Bundesland wird damit weiter von Ministerpräsident Günther Platter geführt. Der 63-Jährige regierte bisher in einer Koalition mit den Grünen. Die Grünen verloren zwar 1,9 Prozentpunkte, stemmten sich aber mit 10,7 Prozent einigermaßen erfolgreich gegen den Abwärtstrend.