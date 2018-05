Gesellschaft : Becher mit Harry und Meghan als Souvenirs besonders beliebt

von dpa

19. Mai 2018, 06:15 Uhr

Prinz Harry und Meghan Markle als lebensgroße Pappfiguren, als Schlüsselanhänger und auf Geschirrhandtüchern - bei den Souvenirhändlern lässt die royale Hochzeit die Kassen klingeln. Doch welches Andenken ist am beliebtesten? Eine Umfrage in mehreren Souvenirshops in Windsor zeigt: Es sind die Becher mit einem Bild der beiden darauf. Die Mitbringsel seien vor allem bei Deutschen und Franzosen beliebt, sagt der 35-jährige Verkäufer Mike. «Aber auch viele Briten sammeln solche Sachen.» Mehr als 100 000 Schaulustige aus aller Welt werden heute in Windsor nahe London erwartet.