Kriminalität : BBC: Spuren von Nervengift in Restaurant nach Anschlag auf Ex-Spion

von dpa

11. März 2018, 04:50 Uhr

Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter haben Ermittler nach Informationen der BBC Spuren von Nervengift in einem Restaurant gefunden. Das Lokal werde derzeit untersucht, berichtete der britische Sender. Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter Yulia sollen dort am vergangenen Wochenende nur wenige Stunden vor ihrem Zusammenbruch auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury gegessen haben. Die Ermittler gingen aber nicht davon aus, dass sich andere Restaurantbesucher in Gefahr befänden.