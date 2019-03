Fußball : Bayern zieht mit Dortmund gleich: 5:1 in Mönchengladbach

von dpa

02. März 2019, 20:41 Uhr

Der FC Bayern München hat mit Spitzenreiter Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga nach Punkten gleichgezogen. Nach dem souveränen 5:1 -Sieg bei Borussia Mönchengladbach liegt der deutsche Rekordmeister nur noch zwei Tore hinter dem BVB und hat wieder beste Chancen auf den siebten Titel in Serie. Nach der 1:2-Niederlage des BVB in Augsburg haben beide Teams fünf Wochen vor dem direkten Duell in München 54 Punkte auf dem Konto.