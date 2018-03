Fußball : Bayern im Glück - Heynckes teilt Euphorie nicht

von dpa

16. März 2018, 15:00 Uhr

In der Spieler-Kabine gab es zwar keine spontanen Beifallsstürme wie in der Mitarbeiterkantine des FC Bayern, dennoch begrüßten alle den FC Sevilla dankbar als Viertelfinal-Gegner in der Champions League. Kapitän Thomas Müller dokumentierte mit einer klaren Zielsetzung das Selbstbewusstsein des designierten deutschen Fußball-Meisters: «Es ist unser Anspruch, dass wir eine Runde weiterkommen. Wir sind hungrig. Wir wollen das Ding gewinnen!» Trainer Jupp Heynckes hingegen mahnte: « Für mich ist das ein schwieriges Los.»