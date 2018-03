Kriminalität : Bayern: Chemikalien zur Herstellung von Sprengstoff gefunden

von dpa

26. März 2018, 20:42 Uhr

In einer Obdachlosenunterkunft in Bayern hat die Polizei Chemikalien entdeckt, aus denen Sprengstoff hergestellt werden kann. Drei Männer und eine Frau seien im Zuge der Ermittlungen in Schweinfurt festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei drei Verdächtigen habe sich der Verdacht erhärtet, dass sie mit den Stoffen in Verbindung stehen könnten. Gegen sie werde wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz ermittelt. Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund habe es zunächst nicht gegeben.