Basketball : Basketballer im EM-Viertelfinale - Überraschung gegen Frankreich

Die deutschen Basketballer um NBA-Jungstar Dennis Schröder haben erstmals seit zehn Jahren wieder das EM-Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming schaffte zu Beginn der K.o.-Runde in Istanbul mit 84:81 die Überraschung gegen Frankreich. Dank der Aufholjagd nach zeitweise elf Punkten Rückstand trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds am Dienstag in der Runde der besten Acht auf Titelverteidiger Spanien oder die Türkei. Zuletzt stand Deutschland mit Dirk Nowitzki 2007 im EM-Viertelfinale.

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 16:42 Uhr