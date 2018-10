Kriminalität : Bande von Vergewaltigern zu hohen Haftstrafen verurteilt

von dpa

19. Oktober 2018, 18:52 Uhr

Eine Bande von 20 Männern ist wegen des systematischen sexuellen Missbrauchs von 15 Mädchen in Großbritannien verurteilt worden. Die Opfer waren zwischen 11 und 17 Jahren alt und lebten in der englischen Stadt Huddersfield oder der Umgebung. Die Männer machten die Mädchen, die aus schwierigen Verhältnissen stammen, mit Alkohol und Drogen gefügig. «Das Leben dieser Kinder ist ruiniert worden», sagte Richter Geoffrey Marson in Leeds. Der Anführer der Bande muss für mindestens 18 Jahre ins Gefängnis. Andere Täter erhielten britischen Medien zufolge Freiheitsstrafen zwischen 5 und 18 Jahren.