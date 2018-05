Migration : Bamf-Mitarbeiter machen auch Behörden-Chefin Cordt Vorwürfe

von dpa

29. Mai 2018, 04:11 Uhr

Mitarbeiter des Bundesflüchtlingsamtes geben Behördenchefin Jutta Cordt eine Mitschuld an den Problemen im Zusammenhang mit fehlerhaften Asylbescheiden. In den Augen vieler Bamf-Mitarbeiter mangele es am Willen zur Aufklärung ebenso wie am Willen, nötige Konsequenzen zu ziehen, zitierte die «Süddeutsche Zeitung» aus einem Schreiben des Gesamtpersonalrates. In der Bamf-Affäre wird der Innenausschuss des Bundestages heute Bundesinnenminister Horst Seehofer und auch Frau Cordt befragen.