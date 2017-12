Jahreswechsel : BA-Chef: Geduldete Flüchtlinge fürs Arbeitsleben fit machen

von dpa

erstellt am 26.Dez.2017 | 04:41 Uhr

Geduldete Flüchtlinge sollten nach Vorstellungen des Vorstandschefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, die Chance erhalten, sich besser auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Dazu gehöre vor allem, dass alle Geduldeten ebenso wie anerkannte Flüchtlinge an Integrations- und berufsbezogenen Sprachkursen teilnehmen könnten, sagte Scheele der dpa. Dafür spreche auch die gute Lage am Arbeitsmarkt. Inzwischen wachse wieder der Bedarf an Kräften für einfachere Arbeiten.