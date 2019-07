Auto : Autos mit Brennstoffzelle bald so marktfähig wie E-Autos

von dpa

03. Juli 2019, 15:46 Uhr

Das Forschungszentrum Jülich sieht die Brennstoffzelle als große Chance für die deutsche Autoindustrie. Die technischen Probleme seien inzwischen gelöst, und «die noch notwendige Kostenreduktion kann jetzt über die Massenfertigung erzielt werden», sagte Thomas Grube, Leiter des Bereichs Mobilität am Forschungszentrum Jülich, der «Motortechnischen Zeitschrift». Schon in den nächsten Jahren seien Autos mit Brennstoffzelle so marktfähig wie Elektroautos mit Batterie. Brennstoffzellen machen aus Wasserstoff und Sauerstoff Wasserdampf und Strom.