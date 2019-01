Kriminalität : Autofahrer fährt aus Fremdenhass in Silvesterparty

von dpa

01. Januar 2019, 23:48 Uhr

Aus Fremdenhass ist ein Autofahrer in der Silvesternacht im Ruhrgebiet mehrmals gezielt in Menschengruppen gefahren und hat mindestens fünf Personen verletzt. «Es gab die klare Absicht von diesem Mann, Ausländer zu töten», sagte NRW-Innenminister Herbert Reulnach nach Vernehmungen. Der später Festgenommene habe das Auto in Bottrop und Essen bewusst in Menschengruppen gesteuert, die überwiegend aus Ausländern bestanden. Unter den Verletzten sind Syrer und Afghanen. Die schlimmsten Folgen hatte die Tat in Bottrop. Dort wurden vier Menschen verletzt, darunter ein Kind.