Unfälle : Auto stürzt auf Jugendliche - Feiernde Schülerin stirbt

Ein Auto ist in Bayern in der Nähe eines Freibades in eine Gruppe feiernder Jugendlicher gestürzt und hat eine Schülerin getötet. Sechs Menschen wurden verletzt. Das Auto kam von einem Feldweg ab und fiel eine etwa sechs Meter hohe Böschung hinunter, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug landete am Ufer der Alz, wo fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren feierten. Zwei Jugendliche waren unter dem Auto eingeklemmt. Eine 15 Jahre alte Schülerin sei wenig später gestorben, hieß es. Der Autofahrer und seine vier Begleiterinnen kamen mit leichteren Blessuren davon.

von dpa

erstellt am 05.Aug.2017 | 05:59 Uhr