Unfälle : Auto in Boston fährt in Menschengruppe - mehrere Verletzte

In der US-Stadt Boston ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Es habe zehn Verletzte gegeben, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Polizeiquellen. Demnach handelte es sich wahrscheinlich um einen Unfall: Ein Taxifahrer habe anscheinend die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und die Kontrolle über das Auto verloren. Er sei unmittelbar nach dem Zwischenfall in der Nähe des Logan Airport von der Polizei vernommen worden.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 20:55 Uhr