Luftverkehr : Auswärtiges Amt prüft mögliche deutsche Opfer bei Absturz

von dpa

08. Januar 2020, 09:28 Uhr

Nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran prüft Deutschland, ob möglicherweise auch Deutsche an Bord waren. Die deutsche Botschaft in Teheran bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Ukrainische Medien hatten zuvor berichtet, dass unter den Toten des Absturzes auch vier Deutsche sein sollen. Am Morgen war nahe Teheran eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Ukraine International Airlines abgestürzt. Alle 173 Passagiere und Crewmitglieder kamen ums Leben.