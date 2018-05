Welthandel : Außenminister Maas und Wang bekennen sich zum Freihandel

von dpa

31. Mai 2018, 14:09 Uhr

Kurz vor der Entscheidung der USA im Zollstreit mit der EU haben Deutschland und China die Bedeutung offener Märkte betont. «Protektionismus und Abschottung gegenüber dem Freihandel dürfen nicht wieder die Oberhand gewinnen», sagte Bundesaußenminister Heiko Maas bei einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi in Berlin. Wang betonte, beide Staaten verbänden «viele gemeinsame Interessen». Bei ihrem Besuch in China hatte Kanzlerin Angela Merkel betont, dass für sie eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes und gleiche Behandlung von Unternehmen in beiden Ländern bei der Entwicklung der Beziehungen «eine große Rolle spielen» werden.