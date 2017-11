International : Außenminister Gabriel reist nach Weißrussland

von dpa

17.Nov.2017

Als erster deutscher Außenminister seit mehr als 20 Jahren führt Sigmar Gabriel heute bilaterale politische Gespräche in Weißrussland. Er wird in Minsk mit seinem Kollegen Wladimir Makej und Präsident Alexander Lukaschenko sprechen. Dieser führt die Ex-Sowjetrepublik seit 23 Jahren autoritär und in enger Anlehnung an Russland. Deshalb gab es kaum ranghohe Kontakte mit Minsk. Bis 2016 stand Lukaschenko auf der EU-Sanktionsliste. In jüngster Zeit versucht er aber eine Annäherung an die westlichen Nachbarländer. Gabriel wird versuchen, den Spielraum dafür auzuloten.