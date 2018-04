von dpa

29. April 2018, 12:52 Uhr

Ausgebrochene Kühe haben die Autobahn 1 bei Münster am Sonntag blockiert. Die Straße sei am Mittag in beiden Richtungen auf unbestimmte Zeit voll gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Landwirt sei unterwegs, um die mindestens acht entlaufenen Rinder einzufangen. Zunächst hatte der WDR über Twitter darüber berichtet.