EU : Ausbreitung der Masern: EU und WHO werben für das Impfen

von dpa

24. April 2019, 13:44 Uhr

Wegen der Ausbreitung der Masern in Europa trommeln die EU und die Weltgesundheitsorganisation WHO gemeinsam für das Impfen. Bei 80 000 Maserninfektionen in Europa habe es 2018 mehr als 70 Todesfälle gegeben, erklärten die WHO und das EU-Präventionszentrum ECDC zum Start der Europäischen Impfwoche. Die Daten für die ersten Monate 2019 deuteten darauf hin, dass der Trend sich fortsetze. Das Impfen und die Vorbehalte dagegen werden auch in Deutschland heftig diskutiert.