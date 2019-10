Tennis : Aus für Berrettini in Paris: Zverev bei ATP-Finals dabei

von dpa

30. Oktober 2019, 23:48 Uhr

Titelverteidiger Alexander Zverev hat sich seinen Platz bei den ATP Finals in London gesichert. Der Tennisprofi aus Hamburg profitierte beim Turnier in Paris von den Niederlagen seiner verbliebenen Kontrahenten in der Jahreswertung. Der Italiener Mario Berrettini verlor am Abend gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga und kann Zverev damit nicht mehr überholen. Da auch Roberto Bautista Agut, David Goffin und Fabio Fognini scheiterten, ist Zverev die Qualifikation für den Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres vom 10. bis 17. November nicht mehr zu nehmen.