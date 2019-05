Polizei : Aufkleber von rechtsextremer Gruppierung in Polizeiwagen

von dpa

02. Mai 2019, 12:48 Uhr

In einem Mannschaftswagen der Duisburger Polizei ist ein Aufkleber der rechtsextremen Gruppierung «Identitäre Bewegung» entdeckt worden. Er war an der Innenseite einer Sonnenblende angebracht, wie die Polizei Duisburg mitteilte. Der Wagen gehört zur Duisburger Einsatzhundertschaft. Der Aufkleber sei sichergestellt worden und der Staatsanwaltschaft zur Überprüfung der strafrechtlichen Relevanz vorgelegt worden. Am Rande eines Besuchs in Griechenland bezeichnete Landesinnenminister Herbert Reul den Vorgang als «unerträglich, überhaupt nicht zu akzeptieren».