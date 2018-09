Tennis : Auch Titelverteidiger Nadal im US-Open-Viertelfinale

von dpa

02. September 2018, 23:14 Uhr

Vorjahressieger Rafael Nadal ist mit einiger Mühe in das Viertelfinale der US Open eingezogen. Der spanische Tennis-Weltranglisten-Erste bezwang den georgischen Außenseiter Nikolos Bassilaschwili in New York mit 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. Für Bassilaschwili war es das erste Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Nadal trifft am Dienstag auf den Österreicher Dominic Thiem. Der letzte deutsche Teilnehmer Philipp Kohlschreiber tritt morgen zu seinem Achtelfinale gegen den Japaner Kei Nishikori an.