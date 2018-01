Parteien : Auch SPD-Neumitglieder sollen über Groko mitstimmen dürfen

von dpa

29. Januar 2018, 07:45 Uhr

Am SPD-Mitgliederentscheid über den Einstieg der Sozialdemokraten in eine große Koalition sollen sich auch alle Neumitglieder beteiligen dürfen. «Wir wollen ermöglichen, dass die Menschen, die jetzt eintreten, auch mit abstimmen dürfen», sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF-«Morgenmagazin». Der Parteivorstand will heute über einen Stichtag reden, ab dem Neumitglieder nicht mehr stimmberechtigt sind. Ein solcher Stichtag sei aus technischen Gründen nötig, sagte Klingbeil.