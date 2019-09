Migration : Auch Migranten von weiterem Schiff dürfen nach Italien

von dpa

02. September 2019, 13:51 Uhr

Auch die Migranten an Bord des tagelang blockierten Rettungsschiffs «Mare Jonio» können nach Angaben einer italienischen Hilfsorganisation in Italien an Land. Die Küstenwache werde aus Hygienegründen die letzten 31 verbliebenen Menschen von Bord übernehmen, erklärte Mediterranea Saving Humans. Das Schiff hatte Ende August mehr als 100 Migranten gerettet. Ein Großteil - darunter viele Kinder und Schwangere - war bereits an Land gebracht worden. Heute legte die deutsche «Eleonore» auf Sizilien an. Das Schiff wird nun beschlagnahmt.